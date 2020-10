Počet HOAX-ov na Slovensku dramaticky stúpa.

Na prvý pohľad neuveriteľné ale je to tak. Najväčší nárast sa nepochybne zaznamenal od včerajšieho večera. Analýza informácii o schválených opatreniach vlády to dokázala. Vláda včera oznámila obsah a dôvod prijatých opatrení .

Takéto opatrenia v zmysle právneho poriadku podliehajú režimu zverejňovania. Na stránke Úradu vlády sa našli materiály týkajúce sa prerokovania tohto bodu – uznesenie č.678/2020 a súčasne na stránke SLOV-LEX / právny a informačný portál Úradu vlády SR / pod číslom 290/2020 Z.z. oficiálne zverejnenie tohto uznesenia, ktoré sa svojim zverejnením stalo oficiálnym právnym dokumentom.

Stačilo prebehnú všetky stránky oficiálnych médií, pozrieť si záznamy televíznych staníc, vypočuť si všetky rozhlasové správy a navštíviť sociálne stránky nie len mienkotvorných médií ale aj tých lokálnych. Netrvalo dlho aby bolo jasné, že až v 70% boli zverejnené správy nepresné, mätúce, skreslené, obsahovali odlišnú interpretáciu ako je oficiálna / text zverejneného uznesenia vlády /, doplnené nadbytočnými komentármi a úvahami ich autorov.

Na Slovensku by sa mal tento stav v informovaní obyvateľstva okamžite zmeniť legislatívnym zásahom, pretože je živnou pôdou pre generovanie HOAX-ov.

Tu neobstojí obrana médií, že by išlo o zásah do ich slobody prejavu a práva slobodne šíriť informácie, pretože na druhej strane stojí omnoho vyššie právo občanov Slovenskej republiky a to právo na prijímanie informácie. Ústava SR pripúšťa obmedzenie práva na slobodu prejavu a slobodu šírenie informácii.

Riešenie je jednoduché a účinné. V takomto prípade by sa uložila médiám povinnosť zverejňovať informácie v plnom rozsahu, neupravené, bez akýchkoľvek komentárov alebo vysvetľovaním. Teda zverejnením príslušnej informácie v právne záväznej forme / úplným zverejnením textu uverejneného v Zbierke zákonov /.

Jedine takéto riešenie môže zabrániť tvorbe a šíreniu hoaxov.

Osobitnou kapitolou v tomto informačnom reťazci, sú vyjadrenia verejne činných osôb.

Vo viacerých médiách bola zverejnená informácia, že „ vláda schválila výnimku z týchto opatrení a to v čase 01:00 – 05:00 hod.“ , ktorú nebolo náročné overiť prehraním si obrazového a zvukového záznamu z tlačovky.

Porovnajme si teda informáciu s právne záväzným obsahom zo Zbierky zákonov.

Presné znenie je

„ Vláda obmedzuje podľa čl.5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na Území slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020 v čase od 05.00 hod do 01.00 hod nasledujúceho dňa, toto obmedzenie sa nevťahuje na: .... „

V uvedenom znení sa nenachádza žiadny bod: výnimka, z čoho je jasné, že vláda neschválila žiadnu výnimku a už vôbec nie výnimku z opatrenia v čase 01:00 hod – 05:00 hod. Zo znenia jasne vyplýva iba to, že vláda schválila časový rozsah v rozsahu dni a hodín a súčasne definovala zoznam činností na ktoré sa obmedzenie nevzťahuje

Ak je časový rozsah opatrenia definovaný od 5:00 hod do 01:00 hod nasledujúceho dňa znamená to, že každý deň od 24.októbra 2020 do 1. novembra v čase od 01:00 hod do 5:00 hod toto opatrenie neplatí. Neplatnosť nie je možné definovať ako výnimku, pretože právny význam týchto pojmov je diametrálne odlišný.