Boj s Covidom – celé zlé.

To, prečo Slovensko v boji s pandémiou stále nie je úspešné, nechtiac odhalil minister obrany vo svojom rozhovore. Boj s pandémiou považuje za politický – ako umenie možného.

Cit: „Ako krajina sme rezignovali na opatrenia“

Toto vyjadrenie by mohlo byť pravdivé, ak by bolo presné. Päť a pol milióna občanov predsa nerezignovalo, rezignovala iba štatisticky bezvýznamná skupinka. Čo je však najhoršie, práve tá má v rukách koncentrovanú moc. Minister to aj priznáva vo svojom vyjadrení že „ zrazu sme sa vo vláde uistili, že všetko bude v poriadku ..., bolo to tak ťažké seba klamstvo“, čo možno považovať za sebareflexiu, bohužiaľ tá už život nikomu zo štatistiky úmrtí nevráti.

Cit: "Nedá sa to urobiť tak, že sa vyberie nejaký Jozef Mak, človek milión, a povie sa, že ty budeš manažér na tento projekt. “

Tragikomické slová, odzrkadľujúce absolútne nepochopenie stavu v ktorom sa nachádzame a hlavne spôsobu ako sa so stavom vysporiadať. Boj s Covidom je „boj“ o životy a zdravie obyvateľstva a nie nejaký projekt. Ak si v halách usporiadame základné pojmy a významy, tak pochopíme, že slová pána ministra by mali správne znieť:

Treba to urobiť tak, že sa vyberie nejaký Jozef Mak, človek milión, a povie sa, že ty budeš manažérom boja proti Covidu

Na krízovú situáciu potrebujeme krízového manažéra a nie projektového. Manažéra, ktorý je schopný riadiť všetky zúčastnené zložky. Manažéra, ktorý nestráca zbytočný čas rozmýšľaním čo by bolo keby bolo, ale ktorý je schopný v reálnom čase aj reálne reagovať, nie politicky ale profesionálne, nie v snahe získať popularitu ale ochrániť životy a zdravie populácie.

Chybou však je, že na takého riešenie absentuje politická vôľa. Argumentácia a spochybňovanie jeho možných kompetencii zo strany ministra v kontexte úvah o možnosti posilniť právomoci vlády, krízového štábu alebo pandemickej komisie je len dôkazom nevôle vzdať sa politického vplyvu na riešení. Kolektívna vina a zodpovednosť za zdravie a životy ľudí sa len ťažko vyvodzuje, aj keby bola spôsobená seba klamom kolektívu.

Boj s Covidom nemôže byť politický experiment, založený na politicky motivovaných a populistický výnimkách, pretože prináša ešte horšie dôsledky ako len tie politické.

Hlavným merateľným dôsledkom tohto boja je štatistické číslo úmrtí.

Aké vysoké musí byť, aby politici pochopili, že slovenský spôsob boja proti Covidu je zlý politický experiment, postavený na absolútnom odmietaní predstavy "že by pandémiu nemanažoval premiér".