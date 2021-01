Vzostupy a pády slovenských podnikateľov v cestovnom ruchu

Prehnaný optimizmus a nádeje na lepšiu budúcnosť v cestovnom ruchu môžu spôsobiť aj nepríjemné pády

Trojkráľové obdobie zaplavilo sociálne siete statusmi, vyjadreniami a komentármi o blížiacej sa letnej turistickej sezóne, prvými analýzami o jej potenciálnej úspešnosti, ktorou by mala konečne pomôcť podnikateľom vymaniť sa z bludného kruhu neistoty a finančného utrpenia. V tejto eufórii si však väčšia časť neuvedomuje a nepripúšťa, že to tak nemusí byť.

Pandémia, s ktorou už ľudstvo viac či menej úspešne bojuje 12 mesiacov, mieša karty s rovnakou intenzitou ako na začiatku.

Dnes naozaj nestačí iba nádej, do každého ďalšieho kroku treba vniesť racionalitu.

Nie tak dávna minulosť k tomu nabáda, ak ju neodignorujeme.

GASTRO – mnohí podnikatelia investovali v nádeji, že sa ich biznis rozbehne, niekedy posledné úspory alebo nové pôžičky / budúce dlhy / do budovania moderných vonkajších terás, ktoré im mali priniesť v uvoľnenej atmosfére aspoň nejaké tržby. Zázrak však trval pár dní, mnohí nestačili ani dokončiť prestavbu či výstavbu, vyššia moc zasiahla, to čo malo byť istotou sa zrazu rozplynulo.

LYŹIARSKÉ STREDISKÁ - aj tu panovala nádej, dokonca „istota“ ,že sa za sprísnených opatrení, ktoré vyvolali ďalšie nové investície, zimná sezóna uskutoční a tento segment bude výkladnou skriňou podnikania v čase pandémie. Zázrak skončil skôr, ako sme sa stihli prehupnúť do roku 2021.

CESTOVNÉ KANCELÁRIE A AGENTÚRY – potencionálne ďalšie podnikateľské subjekty, ktoré môžu pocítiť trpkú príchuť prehnaných nádejí, vkladaných do nastávajúcej letnej turistickej sezóny, spojených s cestovateľským boomom, po nútenej prestávke.

Prevládajú názory, že dnes je priskoro / máme pred sebou ešte päť mesiacov /na to, aby sa predpovedalo, aká bude letná sezóna a aký bude mať dopad na cestovný ruch.

A práve tých päť mesiacov je rozhodujúcich. Reálne zhodnotenie súčasnej situácie však naznačuje, že je primálo času na to aby stúpajúce čísla pozitívne identifikovaných dosiahli nulu a nahradili ich stúpajúce čísla vyliečených. Málo času, nielen na výrobu dostatočného množstva vakcín ale aj na úplnú distribúciu a aplikáciu.

Predpokladom pre oživenie cestovného ruchu je totiž najdôležitejšie, aby mal kto, aby mal ako a aby mal kam cestovať.

Stúpajúce čísla záujmu Slovákov o zahraničné dovolenky, predbežných rezervácii alebo dokonca čísla predaja zájazdov v čase decembrových zliav na tento rok, nie sú indikátorom.

Vidina nádeje, že do začiatku letnej turistickej sezóny sa na Slovensku dostane situácia do normálu a zrušia sa všetky obmedzenia a budeme môcť „ HURÁÁ“ cestovať nestačí, iba ak by sme naivne žili v nádeji, že sa husársky kúsok porážky pandémie podarí zvládnuť celosvetovo a všetky krajiny zrušia svoje vnútorné protiepidemiologické opatrenia.

Otázka nie je postavená tak, či Slováci budú môcť „vycestovať“ zo Slovenska. Otázka stojí, či Slováci budú môcť do svojej vysnívanej destinácie aj „pricestovať“ ?.